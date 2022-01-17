ДБР чекає на Порошенка в суді, політик попрямував туди з аеропорту

У Державному бюро розслідувань (ДБР) заявляють, що розраховують на "мирний та цивілізований" розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу п'ятому президенту України (2014-2019 рр.), народному депутату та лідеру політичної партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку у справі про незаконне постачання вугілля з окупованої території.

"Ми очікуємо, що все відбудеться абсолютно мирним, цивілізованим, законним шляхом і він (Порошенко - ІФ) прийде об 11-й годині до суду", - сказала на брифінгу в понеділок у Києві радник з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян, відповідаючи на запитання про те, чи буде застосований стосовно Порошенка примусовий привід до суду для обрання запобіжного заходу з урахуванням того, що він відмовився отримати процесуальні документи.

"Сила - це буде останнє, що залучатиметься до цього процесу", - додала вона.

Своєю чергою Порошенко попрямував з аеропорту "Київ" ("Жуляни"), куди він прибув рейсом із Варшави у понеділок уранці, до Печерського районного суду Києва, де об 11:00 відбудеться засідання щодо обрання йому запобіжного заходу. "Наразі я рухаюся до суду", - повідомив Порошенко на мітингу у "Жулянах".

Він нагадав, що проти нього порушено понад 120 кримінальних справ та наголосив, що обвинувачення його у державній зраді - це "перехід червоних ліній".

За словами політика, представники влади, які кидають українських військових за ґрати, щоб отримати політичні дивіденди, і "ті, хто зрадив українських розвідників, передавши Путіну та Лукашенку інформацію про операцію вагнерівців, ті, хто руйнує міжнародну коаліцію, яка підтримує Україну... нестимуть за це відповідальність".

Порошенко подякував присутнім, наголосивши, що саме завдяки їм його впустили до України.

"Сьогодні у нас вже є перша перемога - вони зібрали нас в аеропорту. Але злякалися вас. Це перша і дуже важлива перемога. Ви говорили, що Україні потрібен Порох - порох у вас є", - сказав він.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", серед людей, які зустрічали Порошенка, були його колеги з парламенту, лідер партії "Голос" Кіра Рудик, народні депутати з фракцій "Європейська солідарність" і "Голос".

Організатори мітингу - громадянське об'єднання "Справа громад" та партія "Європейська солідарність" - закликали присутніх їхати до Печерського районного суду та надали учасникам автобуси для подальшого пересування.