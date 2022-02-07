ДБР дослідило відео з більш ніж тисячі камер у справі нардепа Трухіна

Детективи Державного бюро розслідувань відстежили шлях народного депутата Олександра Трухіна на Audi A8 від Полтави до Києва 23 серпня 2021 року, тобто у день резонансної ДТП, вивчивши відео з більш ніж тисячі камер.

На сьогодні встановлено, що на усіх камерах за кермом авто перебував водій в одязі червоного кольору - це зафіксувала й остання робоча камера, розташована у центрі Бориспіля.

Проте ДТП сталася на ділянці дороги, де було демонтовано камери, тому ДБР призначило кілька експертиз. Чотири з них вже завершено, а остання триває. Саме після її завершення особу водія буде остаточно встановлено.

З моменту аварії досліджено великий обсяг інформації, матеріали справи налічують понад п'ять томів.

Водночас у Бюро наголошують, що поліція з невідомих причин не надала усі матеріали. Детективи також звернулися до журналістів надати відео, яке надало нового розголосу справі та з'ясовують, чому ці кадри не були відразу передані слідству.

Саме тому сьогодні до ДБР повторно викликали як свідка поліцейського, відео з нагрудної камери якого поширили ЗМІ 2 лютого.

