ДБР і генпрокуратура прийшли з обшуками до нардепа Киви

Співробітники ДБР і Офісу генпрокурора 16 листопада прийшли з обшуками до нардепа від "ОПЗЖ" Іллі Киви. Причиною стали одразу декілька кримінальних справ, які відкрили проти одіозного політика.

Про це сам Кива розповів у відеозверненні, опублікованому на Facebook.

Він вважає, що це прояв системного тиску і не вбачає злочину у тому, що вітав з Днем народження президента країни-агресора Володимира Путіна, публічно демонстрував радянську символіку тощо.

"За що? За привітання Путіна, за червону зірку і за святкування ліквідації "нацистського злочинця". Влада вважає, що це сьогодні злочини", - сказав нардеп від "ОПЗЖ".

Кива розповів також, що обшук проводиться ДБР та Офісом генпрокурора у будинку, де живе його донька з матір'ю. Сам нардеп неодружений з жінкою, але, очевидно, буває у цьому домі.

Варто нагадати, що проти Іллі Киви було відкрито низку кримінальних проваджень. Зокрема, за державну зраду та через стрілянину у громадському місці, якою Кива "відзначав" річницю вбивства Степана Бандери.

До слова, Кива підтримав "боротьбу" режиму Лукашенка й арешт Протасевича. Кива також заявив, що Україна з 2014 року нібито "колонізована" США.

До того ж стало відомо, що нардеп Кива підробив довідки для своєї кандидатської дисертації, а серед підтверджень апробації своєї роботи вказав нереальні матеріали науково-практичних конференцій.

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