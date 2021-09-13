ДБР планує розслідувати компромат, оприлюднений проти депутата Гео Лероса

Державне бюро розслідувань хоче почати розслідування компромату на позафракційного народного депутата Гео Лероса, оприлюдненого в медіа.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що 13 вересня на одному із Telegram-каналів опубліковано відео під назвою "Появились новые подробности в поджоге Mercedes Benz Лероса".

"На відео зафіксовано особу, що зовні схожа на народного депутата Гео Лероса, яка за грошову винагороду підшукує співучасників для вчинення кримінального злочину, а саме - імітації нападу на себе особисто задля створення ілюзії погроз, нібито, за політичну діяльність та з метою дискредитації органів державної влади. Також на відео він обговорює зі співрозмовником план використання даної ситуації, як інформаційного приводу для подальших публічних виступів", - повідомляють у ДБР.

"...дії вказаної особи можуть бути кваліфіковані за ч. 1 ст. 14 (готування до злочину) та ч. 2 ст. 384 КК України (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу) про що ДБР проінформував Офіс Генерального прокурора задля надання правової оцінки та внесення інформації в ЄРДР", - йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадують, що 28 серпня 2020 року депутат Лерос заявив про ймовірний підпал свого автомобіля. Інцидент він пов'язав зі своєю політичною діяльністю.

Також у Нацполіції заявили, що вивчають відеозапис, на якому нібито народний депутат обговорює з невідомим можливі протиправні дії відносно себе, аби привернути увагу до своєї діяльності, а також отримує пакунок із грошима.

У поліції зазначили, що долучать вказане відео до матеріалів кримінального провадження, ретельно вивчать його, проведуть необхідні слідчі дії та експертні дослідження.

Лерос прокоментував заяву правоохоронців у Фейсбуці і назвав це брудною кампанією "у відповідь на події, які відбулись у Верховній Раді минулого тижня".

"На відео повністю сфабрикований звук та замазано 70% екрану. У мене є прості питання до авторів цього "творіння": Чи можливо, щоб дане відео записане рік-півтора тому (якщо взяти до уваги тему відео), але вийшло воно тільки зараз?", - написав депутат.

Лерос цікавиться, де і коли було знято відео, а також просить опублікувати повне відео і звук, щоб можна було провести експертизу.

"Сама тема і звук обрані не просто так, адже є максимально цинічною спробою знищити мою репутацію. В мої уста вкладають якість неадекватні слова, за які я би давно сидів у в'язниці, але вони чомусь чекали саме цього моменту. Я завтра подам заяву в правоохоронні органи, щоб вони дали оцінку цьому відео. Але очевидно точно, що цей інструмент має на меті відволікти людей від насправді важливих подій, які відбуваються у нашій державі", - зазначив він.

Як повідомлялося, раніше народний депутат з фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук оприлюднив у Фейсбуці відео, де людина, які нібито схожа на народного депутата Гео Лероса, домовляється про імітацію підпалу свого автомобіля.

Як повідомлялося, 28 серпня 2020 року Лерос заявив, що його авто спалили. За цим фактом було зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 194 ККУ (умисне знищення або пошкодження майна).

Захист Лероса звернувся до поліції з клопотанням про допит Президента Володимира Зеленського, керівника Офісу Президента Андрія Єрмака і його попередника Андрія Богдана у справі про підпал авто парламентарія.

1 вересня 2020 року фракція партії "Слуга народу" у Верховній Раді виключила зі свого складу Гео Лероса.

Депутат заявив, що збирати підписи за виключення його з фракції її очільнику Давиду Арахамії нібито наказав Президент після його виступу, в якому Лерос розкритикував Зеленського, звинувативши у порушенні передвиборчих обіцянок.

У березні Лерос опублікував кілька відео, на яких брат керівника ОП Андрія Єрмака Денис нібито обговорює зі співрозмовниками питання призначення на державні посади.

Єрмак звернувся у зв'язку із оприлюдненим відео до Служби безпеки та Державного бюро розслідувань, оскільки, за його словами, йдеться про сплановану акцію і питання національної безпеки.

ДБР відкрило провадження за його заявою.

Водночас Президент Володимир Зеленський на пресконференції 20 травня назвав "порожньою" справу, пов'язану із цими записами.

У сесійній залі парламенту під час пленарного засідання 9 вересня сталася штовханина між позафракційним депутатом Гео Леросом та заступником голови фракції "Слуга народу" Миколою Тищенком. Лерос у виступі критикував Президента і керівника ОП. Тищенко намагався відтіснити депутата від трибуни.