ДБР повідомило про підозру голові КСУ Тупицькому

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру голові Конституційного суду Олександру Тупицькому.

Про це повідомила пресслужба ДБР у вівторок, 19 січня.

Як зазначається, слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру голові КСУ "за погодженням з в.о. Генерального прокурора".

Тупицького підозрюють за ч. 2 ст. 384, ст. 386 КК України (свідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від давання показань).

При цьому в ДБР заявили, що Тупицький продовжує ходити на роботу, щоб "перешкоджати установленню істини у кримінальному провадженні, наданню його підлеглими документів на запити органу досудового розслідування та явці осіб за повістками слідчого".

У відомстві вважають, що Тупицький після отримання підозри "імітує його невручення, неотримання статусу підозрюваного, відвідуючи робоче місце".

28 грудня Тупицькому повідомив про підозру Офіс генпрокурора.

29 грудня президент Володимир Зеленський своїм указом відсторонив на два місяці главу КСУ Тупицького від виконання обов'язків судді. У КСУ заявили, що Зеленський перевищив повноваження.

А в Офісі генпрокурора відповіли, що відсторонення глави КСУ є законним.

Сьогодні вранці стало відомо, що Олександра Тупицького не пустили на робоче місце до КСУ співробітники Управління державної охорони.