ДБР проводить обшуки у нардепа Олега Воронька з "групи Разумкова"

Держбюро розслідувань проводить обшуки у чинного народного депутата - розслідують "підробку документів". Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Підставою для початку розслідування ДБР називає протокол Національного агентства щодо запобігання корупції про адміністративне правопорушення, "пов'язане з порушенням обмежень щодо сумісництва", яким встановлено, що депутат входить до складу виконавчого органу одного із товариств.

ДБР стверджує, що у Печерському суді депутат нібито подав підроблені документи про звільнення з посади директора.

Голова парламентського міжфракційного об'єднання (МФО) "Розумна політика" Дмитро Разумков написав у Telegram, що ДБР проводить обшуки у депутата Олега Воронька і що "звинувачення на його адресу - притягнуті за вуха". Разумков вважає, що проти його соратника розпочато "політичні переслідування".

Воронька було обрано до Верховної Ради від Кіровоградської області як висуванця партії Слуга народу. З фракції СН не виходив, але у листопаді 2021 року вступив до міжфракційного об'єднання "Розумна політика". Член комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики.

За результатами проведеного Vox Ukraine аналізу діяльності депутатів Воронько потрапив до списку "антиреформаторів".

16 листопада 2021 року ДБР проводило обшуки у будинку нардепа ОПЗЖ Іллі Киви. 22 листопада чинному депутату з групи "Довіра" Сергію Шахову вручили підозру у недекларуванні майна та доходів на 60 млн грн.