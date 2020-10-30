ДБР розслідує кримінальне провадження стосовно голови КСУ Тупицького

Державне бюро розслідувань України розслідує кримінальне провадження щодо голови Конституційного Суду Олександра Тупицького. Про це заявив виконувач обов'язків голови ДБР Олексій Сухачов, повідомляє 30 жовтня пресслужба відомства.

"Слідчими Державного бюро розслідувань розпочато досудове розслідування за фактами самовільного зайняття земельної ділянки, вчиненого групою осіб, а також державної зради головою Конституційного Суду України", - зазначив Сухачов.

За попередньою інформацією, група осіб, серед яких був нинішній голова КСУ, у липні 2018 року незаконно привласнила земельну ділянку. Водночас Тупицький уклав угоду, якою визнав повноваження посадових осіб органів РФ на внесення записів про відчуження земельної ділянки на території України і віднесення його до категорії, що належить до юрисдикції РФ.

"Таким чином він вчинив діяння на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності, державній та економічній безпеці України, що кваліфікуються за ч. 2 ст. 197-1 (самовільне зайняття земельної ділянки або самовільне будівництво) і ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України", - уточнили у ДБР.

За даними програми "Схеми", Тупицький у 2018 році став власником земельної ділянки в Кореїзі в анексованому Криму, оформивши договір купівлі-продажу за російським законодавством. У своїй декларації про доходи він цієї інформації не відобразив.

30 жовтня Тупицький заявив, що не знає, як внести в електронну декларацію інформацію про купівлю ділянки в окупованому Росією Криму.

Тупицького призначили суддею Конституційного Суду в травні 2013 року за квотою президента. Зараз йому 57 років. Він уродженець Черкаської області. У 1993-2010 роках був суддею Куйбишевського райсуду Донецька, потім, до обрання у КСУ, працював в апеляційних господарських судах Донецької, Львівської та Дніпропетровської областей.

Конституційний Суд України він очолив у вересні 2019 року.