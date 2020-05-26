ДБР шукає, хто записував Порошенка і Байдена

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом прослуховування і запису в 2015 році розмов п'ятого президента України Петра Порошенка з тодішнім віце-президентом США Джозефом Байденом.

Про це в понеділок, 25 травня, повідомила Українська правда з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

На думку ДБР, незаконне прослуховування розмов вищої посадової особи могло завдати шкоди державним інтересам.

Нагадаємо, днями нардеп Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив Байдена на політику Порошенка.

Як повідомлялося раніше, ДБР викликало Порошенка на допит. Колишнього президента хочуть допитати у справі про контрабанду колекції з 43 картин. Допит призначений на 26 травня.