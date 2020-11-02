ДБР сьогодні допитає голову КСУ

Державне бюро розслідувань (ДБР) викликало на сьогодні, 2 листопада, на допит голову Конституційного суду України Олександра Тупицького. Про це повідомляє ЕХО Києва з посиланням на прес-службу ДБР.

За словами в.о. директора ДБР Олексія Сухачова, слідчі ДБР розслідують низку кримінальних проваджень, пов'язаних з головою КСУ. Зокрема, Тупицький перевіряється слідчим шляхом на участь у злочинній організації, вчинюваних у її складі злочинах, а також у вжитті заходів до приховування злочинів.

"Слідчими ДБР розпочато досудове розслідування за фактами самовільного зайняття земельної ділянки, вчиненому групою осіб, а також державної зради головою Конституційного Суду України", - зазначив Сухачов.

За попередньою інформацією, голова КСУ у липні 2018 р. став власником земельної ділянки на не підконтрольній території Криму, офіційно оформивши її у російських органах.

Таким чином, за даними ДБР, він можливо вчинив діяння на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності, державній та економічній безпеці України, що кваліфікуються за ч. 2 ст. 197-1 та ч. 1 ст. 111 КК України.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.