ДБР та ОПУ відреагували на рішення суду по Порошенку

Особисте зобов'язання, яке обрав суд п'ятому президенту Петру Порошенку, не забезпечить його належної поведінки, вважають у Державному бюро розслідувань. Своєю чергою в ОПУ переконані, що у справі Порошенка "немає жодної політизації".

ДБР наразі розмірковує над тим, щоб подати апеляцію.

Як писав "ВК", Печерський районний суд Києва 19 січня відпустив Петра Порошенка під особисте зобов'язання, однак наклав арешт на його майно. Колишній президент має здати закордонний паспорт та з'являтися на кожному засіданні суду та на вимогу прокурорів. Також йому заборонено відлучатися з Києва та Київської області без дозволу слідчого.

Вважаємо, що рішення суду щодо обрання запобіжного заходу п'ятому президенту України є таким, що не забезпечить належної поведінки підозрюваного Петра Порошенка, а тому у сторони обвинувачення є всі підстави для його апеляційного оскарження", - йдеться у заяві Держбюро.

У відомстві зазначили, що в ухвалі слідчий суддя констатував "законність та обґрунтованість" підозри колишньому президенту. Сторона обвинувачення клопотала про запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення застави в 1 мільярд гривень. На думку прокурорів, Порошенко може тиснути на свідків, перешкоджати слідству, приховувати докази.

Прокоментував сьогоднішні події в Печерському суді й радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. На його думку, ухвала про запобіжний захід народному депутату Петру Порошенку "свідчить, що жодної політизації справи немає".

Нагадаємо, лідер "Європейської Солідарності" та його захист вважають рішення суду у так званій "вугільній справі" незаконним та оскаржуватимуть відповідну ухвалу. Після оголошення ухвали тисячі прихильників Петра Порошенка центром столиці пішли на Банкову.

Великий Київ

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