ДБР викликає лідерів Євромайдану на допит у справі про "держпереворот"

Державне бюро розслідувань викликає на допити людей, які були лідерами Євромайдану. Заявником у справі є Ренат Кузьмін - чинний нардеп від ОПЗЖ. Про це в своєму Telegram-каналі повідомила шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна.

"1 жовтня ДБР відкрило кримінальне провадження No 42020000000001885 по справі щодо державного перевороту. У зв'язку з подіями Майдану", - повідомила вона.

На допит повістками викликаються ексглава РНБО Олександр Турчинов, колишній спікер ВР Андрій Парубій, мер Києва Віталій Кличко, екснардеп Сергій Пашинський, колишній прем'єр Арсеній Яценюк, екс-нардепка Тетяна Чороновол. Їх викликали на різні дати, але слідчий один - Ковальчук.

Соня Кошкіна відзначила, що ДБР прийняло та почало розслідувати те, що Майдан був нібито був "держпереворотом" за заявою одного з найбільш одіозних діячів режиму експрезидента Віктора Януковича. Кузьмін в 2010-2013 роках був першим заступником генпрокурора.

Під його керівництвом були направлені до суду справи відносно колишнього Міністра МВС Юрія Луценка, колишнього заступника Міністра охорони навколишнього природного середовища України Георгія Філіпчука та колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко.

У Музеї Революції Гідності у четвер, 19 листопада, відбувається обшук. Обшуки пов'язані з перевіркою фінансово-економічної діяльності Музею, зокрема з проектуванням Меморіального комплексу. У поліції Києва заявили, що виявлено фінансові порушення в музеї Революції Гідності, що призвело до збитків на суму майже 4 млн грн. Основні ж слідчі дії ведуться щодо генпідрядника, котрий мав збудувати Меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні. Йому виділили 111 млн млн грн, на рахунках залишилося тільки близько 10 млн, роботи з будівництва музею невиконані. Відкрито кримінальне провадження за статтею "зловживання владою або службовим становищем".

Слідчі вилучили ноутбуки, жорсткі диски комп'ютерів та всю документацію щодо будівництва Меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні.

21 листопада в Україні відзначатимуть День гідності та свободи і сьому річницю Революції гідності, яка почалася з акції протесту під назвою Євромайдан. День гідності та свободи - наступник Дня свободи, який відзначався з 2005 року на честь Помаранчевої революції. Ці два свята об'єднав в одне 13 листопада 2014 року тодішній президент України Петро Порошенко.

https://zaxid.net