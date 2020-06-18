ДБР викликає Януковича на допит

Колишнього президента України Віктора Януковича викликали на допит в ГБР. Повістка з'явилася на сайті Бюро.

"У зв'язку з неявкою 30 квітня і 13 травня повторно викликається Віктор Янукович на 11:00 23 червня до слідчого другого відділу Управління з розслідування кримінальних злочинів, скоєних військовослужбовцями, Головного слідчого управління ДБР Олексія Береста для набуття процесуального статусу і проведення відповідних слідчих і процесуальних дій у кримінальному провадженні", - йдеться на сайті ДБР.

Нагадаємо, що 12 травня Печерський суд Києва заочно заарештував екс- президента України Віктора Януковича у справі про розстріли на Майдані в період з 18 по 20 лютого 2014 року.