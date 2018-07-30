Дебаты по делу о госизмене Януковича перенесли

Оболонский райсуд Киева перенес судебные прения по делу о государственной измене Виктора Януковича в связи с тем, что не пришли защитники обвиняемого.

Об этом на заседании 30 июля сообщил председательствующий судья Владислав Девятко, пишет "Слово и Дело".

Девятко отметил, что 30 июля защита экс-президента подала в суд ходатайство "о якобы уважительности причин неявки и отложения судебного заседания".

"В этом заявлении защитники сообщают, что они не прибудут на судебные дебаты, поскольку находятся в Верховном суде, где рассматривается их вопрос об изменении подсудности данного дела", - сказал судья.

Он напомнил, что это уже третья попытка адвокатов Януковича изменить подсудность данного уголовного производства.

"Суд вынужден объявить перерыв на завтра (31 июля, - ред.), на 10:00, - сказал Девятко.

Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена), ст. 27 ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что повлекло гибель людей или иные тяжкие последствия).