Дебаты в деле Януковича прервали из-за сообщения о минировании суда

Оболонский районный суд Киева во вторник объявил перерыв в судебных дебатах по делу о государственной измене Виктора Януковича в связи с сообщением о минировании.

Судья Владислав Девятко заявил об этом во время выступления защитника Януковича.

"Поступила информация о заминировании суда, поэтому мы вынуждены прервать ваше выступление. До 14 часов перерыв и проверка для обеспечения безопасности участников процесса и других посетителей суда", - сказал судья.

Напомним, заочный судебный процесс над отстраненным от должности после Революции достоинства бывшим президентом Виктором Януковичем начался в мае 2017 года.

Сообщение о подозрении зачитал Генпрокурор Юрий Луценко еще в конце 2016-го во время суда над экс-"Беркутом", где экс-президент давал показания в режиме скайп-конференции.

Прокуратура обвиняет Януковича в том, что 1 марта 2014 года, находясь на территории Российской Федерации, он предал государство, обратившись к российскому президенту с просьбой использовать российские войска на территории Украины. Как следствие, произошла аннексия Крыма и потеря объектов государственной собственности более чем триллион гривен.

Бывший президент обвиняется в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК), пособничестве в сепаратизме (ч. 5 ст. 27, ч.3 ст., 110 УК) и содействии ведению агрессивной войны (ч. 5 ст., 27 ч. 2 ст. 437 УК).

Судебный процесс находится на завершающей стадии.