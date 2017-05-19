Действия Порошенко становятся все более непродуманными (Dagens Nyheter, Швеция)

Украинский президент Петр Порошенко на днях запретил ряд русских социальных сетей и СМИ, в число которых вошел также телеканал РБК, относящийся к независимому русскому медиаконцерну РБК. Газета РБК подвергалась большому риску, публикуя свои разоблачения о коррумпированном путинском режиме.

Украина запрещает русские социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», почтовый сервер mail.ru и поисковик Yandex. Обе социальные сети — в числе самых популярных на Украине. Запрет, однако, еще не приведен в действие — он был инициирован посредством личного указа президента Петра Порошенко.

В то же время будет заблокирован русский телеканал РБК, одно из немногих СМИ, которые занимаются критической и расследовательской журналистикой в России в последние пять лет. Одним из самых известных журналистов РБК за всю историю была Жанна Немцова, дочь убитого оппозиционного политика Бориса Немцова. До этого из украинской сети вышвырнули единственный российский независимый канал «Дождь».

Ранее Украина перекрыла вещание русских государственных каналов «Первый канал», «Россия-24» и НТВ. Решение, очевидно, не отвечает принципам свободы прессы. Но здесь хотя бы есть определенная логика, так как эти каналы явно представляют собой рупоры пропаганды, которые играли крайне деструктивную роль в развитии конфликта на востоке Украины. Они распространяли грубую ложь и способствовали расширению пропасти между жителями контролируемых сепаратистами территорий и остальными частями страны.

Я не защищаю цензуру — но я могу понять аспект безопасности конкретно в этом случае. Украина — страна, которой угрожает развал, и ничего удивительного, что она хочет ограничить возможности вмешательства враждебно настроенных государств с целью ухудшить ситуацию, систематически распространяя лживую информацию.



Но что касается запрета на «Дождь», а теперь и РБК, то здесь логика — совсем другая, и все гораздо более проблематично. Формально «Дождь» был отключен из-за того, что там использовали карты, которые показывали Крым как часть России. Это не было решением самого канала: если бы они сделали по-другому, русские власти их бы просто закрыли. В то же время «Дождю» удавалось давать сбалансированную информацию. Это значит, что они критически подходили к освещению роли России, но и Украину тоже подвергали анализу.

То, что Порошенко сейчас еще и хочет помешать украинцам читать РБК, усиливает впечатление, что речь идет не о вопросах безопасности. Речь — об украинском государственном устройстве, которое в мире Порошенко не терпит критики. Для него критика равна нелояльности. По той же причине известному украинскому журналисту Савику Шустеру угрожали в прошлом году потерей разрешения на работу.

Вот на каком фоне имеет место тот абсурдный факт, что РБК, бизнес-канал, относящийся к медиаконцерну, который все время публикует разоблачение за разоблачением, в том числе и о ближайшем окружении Путина, скоро нельзя будет увидеть в украинской сети. Для Порошенко проблема не в том, что РБК некритично относится к Путину, а в том, что РБК одинаково критично относится ко всем.

Сам Порошенко так и не продал свой собственный телеканал — несмотря на обещания. Его действия начинают все больше и больше указывать на то, что единственная журналистика, которую он сам рассматривает как желательную, — это лояльная ему журналистика.

Сейчас Порошенко ликует по поводу предстоящего введения безвизового режима с ЕС, большого и важного шага для страдающей страны. На Украине — самое свободное медиапространство из всех постсоветских стран. Удивительно, что ЕС раз за разом позволяет Порошенко избегать ответственности за его ограничения.