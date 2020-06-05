Деканоідзе про звинувачення з боку МВС: Думала, існує дно, але його немає

Колишня глава Національної поліції Хатія Деканоідзе відповіла на закиди заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.

"Антон Геращенко вирішив звинуватити мене у всіх невдачах роботи поліції, я думала, існує дно, але дна немає! Ось, що хочу сказати - українське суспільство заслуговує більш гідної реакції від офіційних представників держави", - сказала вона в коментарі "Українській правді".

Вона заявила, що людей цікавить справедливість і вирішення нинішніх проблем.

"Кагарлик, Переяславль-Хмельницький, Бровари, бандитські розбірки від Закарпаття до Одеси - це не про реформу, а про тих, хто залишив систему такою яка вона була до 2015 року і позбувся всіх тих, хто хотів змінити цю систему. Про тих, хто після мого відходу, замість продовжувати творення реформи, мовчки спостерігав, як стара система бере реванш, а понад 93% звільнених і колишніх міліціонерів, які не пройшли атестацію - повертаються в реформовану мною поліцію", - сказала вона

Ексочільницю Нацполіції Хатію Деканоїдзе звинуватили у провалі реформи поліції в Україні. "Я вважаю, що переатестація, організована Хатією Деканоїдзе, призвела до розвалу поліції і, в тому числі, не дала жодного результату. Наприклад, один із двох ґвалтівників успішно пройшов переатестацію, організовану у 2016 році. Достатньо?" - сказав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.