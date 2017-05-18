Деканоидзе не знала о фактах в деле Шеремета, обнаруженных журналистами

Бывшая глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что не знала о фактах в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, которые сообщили журналисты в фильме-расследовании "Убийство Павла"

Об этом она сказала в эфире телеканала ZIK, передает "ДС".

Деканоидзе признала, что "это - прокол следствия".

Она напомнила, что сразу после убийства в 2016 году была создана оперативная группа.

"Но все расследования, и это записано в УПК, - за ГПУ, она вела расследование, хотя там были представители еще и СБУ, и Нацполиции", - отметила Деканоидзе.

Она заявила, что как руководитель Нацполиции была ответственна за дело.

"Но я не следователь, в конце концов, не могла сама пересмотреть все терабайты видео", - отметила Деканоидзе.

Напомним, журналисты "Слідство.Інфо" вышли на бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Игоря Устименко благодаря записям видеокамер возле дома Павла Шеремета.

Журналисты предположили, что СБУ вела слежку за журналистом в ночь перед его убийством, так как источник журналистов утверждает, что Устименко по состоянию на 2014 год был сотрудником СБУ.

В ответ спикер СБУ Елена Гитлянская заявила, что Устименко не работает в СБУ с 29 апреля 2014 года.

Журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля в центре Киева. Машина принадлежала руководителю интернет- издания "Украинская правда" Елене Притуле, однако ее самой в машине не было. Полиция квалифицировала взрыв авто с Шереметом как умышленное убийство.

Как сообщала "ДС", полиция намеревалась допросить авторов фильма- расследования "Убийство Павла" и сотрудника СБУ Игоря Устименко по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.