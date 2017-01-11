Деканоидзе заявила, что власть использовала ее как ширму для прикрытия коррупции

Бывшая глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе обвинила власть страны в том, что она использовала ее и других реформаторов, как ширму для прикрытия коррупции. Об этом она рассказала в интервью KyivPost, - передает "Слово и Дело".

По словам Деканоидзе, высшие чиновники в случае провала реформ во всем обвиняли тех, кто стоял ниже. При этом экс-глава полиции выразила недовольство разделением правительства на реформаторов и нереформаторов.

"Этой стране не хватает целенаправленной и крепкой команды, которая будет сильно отдана радикальной реформе. Есть очень много заинтересованных сторон, и нет единой команды, заинтересованной в ликвидации коррупции", - говорит Деканоидзе.

При этом она подчеркнула, что ее работа в украинской и грузинской политике достаточно отличается, что в Грузии политики имели больше воли побороть коррупцию. "У нас был президент, который принял очень жесткие решения", - констатировала Хатия.

Как сообщалось, экс-глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе пока не намерена идти в политику, хотя и не исключила такой вариант.