Декларація Разумкова: особняк, квартири, машини та мільйонні доходи

31 мая 2020, 23:23
 Политика

Голова Верховної Ради минулого року отримав 1,3 млн грн доходів та позичив третій особі 26,7 млн грн

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков за минулий рік задекларував 1,27 млн грн доходів, а також позичив 26,7 млн грн третій особі. Про це вказано у декларації голови парламенту, оприлюдненій в Єдиному держреєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,пише УНІАН.

Так, минулого року голова Верховної Ради отримав 914,2 тис. грн доходу від зайняття підприємницькою діяльністю; 178,53 тис. грн - зарплати у парламенті; 88 тис. грн - зарплати у ТОВ "Українська політконсалтингова група"; 51,4 тис. грн доходу від відчуження цінних паперів та корпоративних прав; 27,8 тис. грн доходу від продажу електроенергії, виробленої з альтернативних джерел енергії за "зеленим" тарифом.

Крім цього, Разумков отримав 10,3 тис. грн державної та соціальної матеріальної допомоги і 600 грн. доходу від надання майна в оренду.

Минулого року голова Верховної Ради отримав 914,2 тис. грн доходу від зайняття підприємницькою діяльністю.

Дружина Разумкова, Юлія Чайка, минулого року одержала 3,86 млн грн доходу від підприємницької діяльності; 744,8 тис. грн доходу від відчуження рухомого майна, 550 грн доходу від надання майна в оренду, 550 грн процентів і 171 грн "додаткового блага". Також у декларації вказано, що Разумков зробив дружині подарунок у негрошовій формі вартістю 80,5 тис. грн.

У власності голови парламенту перебуває домоволодіння площею 492,2 кв. м. і земельна ділянка площею 1020 кв. м. у селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області; нежитлове приміщення площею 74,9 кв. м. та квартира площею 78,5 кв .м. у Києві, а також квартира площею 232,4 кв. м. і земельна ділянка площею 500 кв. м. у селі Здорівка Васильківського району Київської області. Також йому належить 50% квартири загальною площею 165,55 кв. м у Києві.

Дружина політика володіє двома квартирами у Києві площами 44,5 і 53,2 кв. м., будинком площею 489,6 кв. м. і земельною ділянкою площею 962 кв. м. у Миколаєві. Також у Миколаєві їй належить 25% квартири площею 73,2 кв. м. У Миколаєві вона орендує земельну ділянку площею 1333 кв. м., а також чотири приміщення у Чигирині, Сагунівці і Мошни Черкаської області загальною площею 253,8 кв. м.

Сім'я голови парламенту володіє чотирма автівками.

Сім'я голови парламенту володіє чотирма автівками: на Разумкова записані Toyota Land Cruiser 200 2013 року випуску та Toyota Camry 2012 року випуску, а на його дружину - Tesla Model S, 2017 року випуску та BMW X5 2016 року випуску. Дружина спікера Верховної Ради має корпоративні права у трьох компаніях (61% у "Інтерінвест XXI століття", 100% у "Бізнесінвестбуд" та 34% у ТОВ "Українська політконсалтингова група"), а ще в чотирьох є кінцевим бенефіціаром (у зазначених вище та у "Інтерінвест XXI століття і компанія").

Разумков на банківських рахунках зберігає 90,4 тис. грн, 1325 євро, 694 долари, а також тримає готівкою 340 тис. грн і 75 тис. доларів. Його дружина тримає у банках 43,5 тис. грн, а готівкою - 570 тис. грн і 90 тис. доларів.

Волинь
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