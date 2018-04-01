Декларация Бойко: на счетах - $14 тыс и 9 грн, у жены - собственность в России и более $1 млн

Юрий Бойко в 2017 году заработал 248403 гривен зарплаты. Также он получил 252825 гривен на обеспечение депутатской деятельности, 6,5 тысяч гривен процентов и почти 27 тысяч гривен пенсии. Как пишет УКРОПНЬЮС со ссылкой на Единый госреестр деклараций, на банковских счетах лидера фракции Оппоблока 14070 долларов и 9 гривен.

При этом жена нардепа Вера Бойко получила за год более 3,6 миллиона гривен зарплаты, более 83 тысяч гривен пенсии, более 1,15 миллиона гривен зарплаты по совместительству, более 2 миллионов гривен процентов и 1,7 миллиона гривен дивидендов по разным вкладам.

На ее банковских счетах - почти 11 миллионов гривен, более 924 тысяч долларов и 3,3 миллиона рублей.

Наличными семейная пара имеет 19,2 тысячи долларов, 17,5 тысяч евро и 200 тысяч гривен.

Глава фракции Оппоблока задекларировал землю и дом в Диброве Донецкой области, а также участок в Гнедине, гараж в 20 квадратных метров и квартиру в 37 квадратных метров в Рубежном Луганской области. Также Бойко арендует офис в Киеве. Он имеет две машины: MERCEDES-BENZ GL500 2006 года выпуска (696 тысяч гривен) и ВАЗ 2101 1978 года выпуска.

В собственности жены нардепа - квартира в 220 квадратных метров (стоимость более 2,7 миллиона гривен) и машиноместо в России (город не указан).

Кроме того, у Веры Бойко квартира в 257 квадратных метров в Киеве (более 2,3 миллиона гривен), участок в 0,223 гектара (оцененный в 3745 гривен) и жилой дом в 444,8 квадратного метра в Иванковичах на Киевщине (более 181 тысячи гривен), гараж в 19,2 квадратного метра в Киеве (почти 55 тысяч гривен), три земельных участка общей площадью 2,57 гектара в Вишенках на Киевщине (в сумме - более 245 тысяч гривен), участки общей площадью 2 гектара (в сумме - почти 1 миллион гривен) и недостроенный дом в Гнедине.

Отметим, что стоимость большинства участков, задекларированных Бойко, не превышает 10 тысяч гривен, хотя площадь составляет более 0,2 гектара. Например, один из участков в Вишенках имеет площадь 1 гектар, а стоимость по последней оценке составляет 5595 гривен.

В собственности семьи есть еще одна квартира в Рубежном площадью 80,7 квадратного метра.

Как имущество жены задекларированы драгоценности, картина, акции ПАО "Луганский электроаппаратный завод" (в количестве 59146 штук стоимостью 8871,9 гривны), 100% ООО "Столичная недвижимость" (270,5 тысяч гривен),

В декларации Бойко указаны только младшие дети - Мария и Николай. Хотя у нардепа их шестеро - трое дочерей и трое сыновей. Старшие дети - Ярослава, Ульяна и Анатолий - имеют по 20% от большей квартиры в Рубежном.

Собственность Марии и Николая Бойко в документе не указана.