Дела против Ляшко, Хомутынника и еще четырех депутатов закрыли

ГПУ провела внеплановые налоговые проверки депутатов.

ГПУ закрыла уголовные производства о возможном уклонении от уплаты налогов против ряда народных депутатов, не найдя с их стороны нарушений.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Там напомнили, что ГПУ расследовала уголовные производства по фактам возможного уклонения от уплаты налогов и сборов народными депутатами, министрами и другими лицами, занимающими особо ответственное положение.

Были проведены внеплановые налоговые проверки ряда депутатов.

"Учитывая, что по результатам налогового аудита не установлено фактов умышленного уклонения от уплаты налогов в действиях народных депутатов Владимира Бандурова, Станислава Березкина, Андрея Журжия, Олега Ляшко, Александра Урбанского и Виталия Хомутынника, уголовные производства в отношении этих лиц сейчас закрыты", - сказано в сообщении ведомства.