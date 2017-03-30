Дела в отношении 17 экс-депутатов Верховного Совета Крыма переданы в суд

В 2014 году депутаты принимали решения, способствовавшие аннексии полуострова Россией.

Прокуратура Автономной Республики Крым завершила досудебное расследование дел в отношении 17 бывших депутатов Верховного Совета Крыма, которых обвиняют в государственной измене. Обвинительные акты направлены в суд.

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что в ходе расследования уголовных производств по ч. 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) получены неопровержимые доказательства вины бывших депутатов.

Так, в марте 2014 года они способствовали оккупации Крыма, в частности, незаконно приняли ряд постановлений, в результате чего была создана нелегитимная "Республика Крым".

Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет. Фамилии фигурантов уголовных производств не сообщаются.

При этом в пресс-службе также рассказали о том, что в суд направлен уже 31 обвинительный акт в отношении бывших депутатов Крыма.

Как сообщалось ранее, Высший совет правосудия уволил 17 судей из оккупированного Крыма и Донбасса. Судьи уволены по решению Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). По материалам: Интерфакс-Украина