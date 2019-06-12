Делегация СНБО во главе с Данилюком побывала на передовой

Район проведения операции Объединенных сил на Донбассе посетила делегация Совета национальной безопасности и обороны Украины во главе с секретарем СНБО Александром Данилюком.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС на своей странице в Facebook.

"Целью визита стало ознакомление с ситуацией на линии соприкосновения, оценка вероятности угроз, стоящих перед защитниками Украины и мирным населением Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, члены СНБО заслушали доклад командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сирского относительно общей ситуации.

Кроме того, рабочая группа СНБО посетила передовые позиции украинских войск в районе населенного пункта Авдеевка и побывала на Приазовье, где изучила состояние дел в воинских частях, выполняющих боевые задачи на линии соприкосновения. Читайте также: Оккупанты 24 раза обстреляли позиции ВСУ, трое раненых

"Также должностные лица Совета национальной безопасности и обороны Украины изучили проблемные вопросы в работе одного из контрольных пунктов въезда- выезда", - отмечается в сообщении.