"Дело Байдена": Украина и США могут создать следственный комитет - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что США и Украина могут создать совместный комитет для расследования по делу Байдена.
Владимир Зеленский во время общения с иностранными журналистами отметил, что в телефонном разговоре с Дональдом Трампом не увидел в словах американского лидера никакого давления.
Он сообщил, что если прокуроры США захотят помочь в проведении расследования в отношении сына Джо Байдена Хантера, то Украина может согласиться на это, создав совместный комитет.
Владимир Зеленский также добавил, что проведение расследования должно основываться на международном праве в соответствии с внутренним законодательством Украины.
Напомним, телефонный разговор Владимира Зеленского и Дональда Трампа состоялась в июле 2019 года.
Недавно Белый дом обнародовал стенограмму о чем говорили лидеры двух стран.