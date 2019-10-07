"Дело Байдена": Украина и США могут создать следственный комитет - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что США и Украина могут создать совместный комитет для расследования по делу Байдена.

Владимир Зеленский во время общения с иностранными журналистами отметил, что в телефонном разговоре с Дональдом Трампом не увидел в словах американского лидера никакого давления.

Он сообщил, что если прокуроры США захотят помочь в проведении расследования в отношении сына Джо Байдена Хантера, то Украина может согласиться на это, создав совместный комитет.

Владимир Зеленский также добавил, что проведение расследования должно основываться на международном праве в соответствии с внутренним законодательством Украины.

Напомним, телефонный разговор Владимира Зеленского и Дональда Трампа состоялась в июле 2019 года.

Недавно Белый дом обнародовал стенограмму о чем говорили лидеры двух стран.