Дело Довгого не имеет юридических перспектив - политолог

Дело нардепа Олеся Довгого не имеет юридических перспектив, несмотря на то, генпрокурор Украины Юрий Луценко подписал уведомление о подозрении экс- чиновнику.

Об этом в комментарии корреспонденту ГолосUA сообщил политолог Руслан Бортник.

"Если дело Полякова -Розенблатта разваливается, хотя как по мне, там доказательная база намного лучше. Дело Довгого за какие-то там решения, когда он был когда-то секретарем Киевсовета, не имеет юридических перспектив", - заявил политолог.

Кроме того, у Ю. Луценко были собственные причины подписать подозрение, считает эксперт.

"Я думаю, что это дело не имеет перспектив, и по большому счету, генеральный прокурор его вынужденно подписывает с одной стороны, потому что оно генерируется НАБУ и САПом, и не хочет стать укрывателем коррупции. Тем более, он может проиграть рекламную вону. С другой стороны, это элемент борьбы за голоса изберателей", - уверен Р. Бортник.

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко подписал уведомление о подозрении депутату Олесю Довгому, сообщила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган.

"Да, это правда, генпрокурор подписал подозрение", - сказала она.

Сарган уточнила, что САП обновил материалы производства, и генпрокурор это подписал.

Как известно, Довгого подозревают в дерибане земли на Жуковом острове в Киеве, что нанесло ущерб на 82 млн грн.