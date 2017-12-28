Дело Довгого: в САП ответили на "эмоциональное" высказывание Луценко

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре считают высказывание генерального прокурора Юрия Луценко о неприемлемости закрытия дела народного депутата Олеся Довгого преждевременным. Об этом сообщила пресс- служба САП.

"Недавно опубликованный пост достопочтенного генерального прокурора о неприемлемости закрытия уголовного производства в отношении Довгого, по нашему мнению, преждевременный и чрезмерно эмоциональный", - говорится в сообщении.

Также в САП считают, что такому выводу должно предшествовать детальное исследование собранных доказательств, изучение оснований для закрытия, анализ всех материалов уголовного производства, как тех, которые подтверждают вину лица, так и тех, которые оправдывают его.

Как сообщал УНИАН, 21 июня генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение Довгого к уголовной ответственности, в действиях которого усматриваются признаки злоупотребления служебным положением, совершенным в соучастии, с целью незаконного отчуждения 10 земельных участков в заказнике "Остров Жуков" общей площадью 44,25 га.

11 июля Верховная Рада лишила Довгого депутатской неприкосновенности.

22 сентября генпрокурор Юрий Луценко подписал уведомление о подозрении Довгому, в этот же день подозрение было вручено депутату.

Депутат подозревался в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, а именно в злоупотреблении властью и служебным положением во время выполнения им полномочий заместителя Киевского городского головы - секретаря Киевсовета.

По данным столичной прокуратуры, в результате указанных действий незаконно переданы в собственность жилищному кооперативу 10 земельных участков природно-заповедного фонда - заказника местного значения "Остров Жуков" общей площадью 44,25 га, чем государству причинен ущерб на общую сумму 81,7 млн грн, что является тяжкими последствиями.

Довгий все обвинения отвергал.

Луценко заявил, что считает неприемлемым решение САП о закрытии дела.