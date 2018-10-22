Дело экс-мужа Подкопаевой: суд перевели в закрытый режим

Решение было принято по просьбе прокуратуры, чтобы прокурор мог в судебном заседании рассказать о результатах следственно-розыскных действий

Заседание Апелляционного суда по избранию меры пресечения для бизнесмена Тимофея Нагорного, бывшего мужа олимпийской чемпионки Лилии Подкопаевой перевели в закрытый режим, передает корреспондент LIGA.net из зала суда.

Такое решение было принято по просьбе прокуратуры, чтобы прокурор мог в судебном заседании рассказать о результатах следственно-розыскных действий. Адвокат Нагорного также сообщила, что в закрытом режиме расскажет, почему защита считает необоснованным подозрение в госизмене. После пояснений прокурора, адвоката и Нагорного суд закрыл заседание.

Ранее сегодня в СБУ сообщили, что Нагорный якобы должен был создать в Украине пророссийскую политическую силу.