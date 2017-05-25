Дело Клименко: четырех бывших фискалов отпускают под миллионные залоги

Печерский районный суд начал избирать меры пресечения для задержанных накануне экс-налоговиков

Бывшему начальнику Дарницкой налоговой администрации в Киеве Юрию Кравченко, задержанного накануне в ходе масштабной антикоррупционной спецоперации силовиков, избрана мера пресечения в виде залога в размере 1 миллиона гривен, - следует из решения Печерского районного суда столицы.

Согласно решению столичной Фемиды, Кравченко должен внести деньги в течение 5 дней. Если средства не будут внесены, прокуратура может обратиться в суд для изменения меры пресечения. При этом если Кравченко нарушит процессуальные обязательства на время следствия, то должен будет заплатить сумму залога без возвращения ему денег впоследствии.

Накануне вечером суд решил освободить экс-начальника Главного управления Минсдоха в Луганской области Александра Антипова под залог в размере 15 млн грн, а также бывшего главу налоговой в Полтавской области Владимира Задорожного под залог в 12 млн грн.

Также под залог в 1 млн грн был освобожден экс-руководителя Святошинской налоговой столицы Юрия Мостипана.

Бывшего начальника Государственной налоговой инспекции Подольского района Киева Алексея Ярошенко суд отпустил под личное обязательство.

Напомним, вчера 2,3 тыс. правоохранителей провели 454 обыска в 15 областях и задержали 23 действующих и бывших руководителей налоговой службы по антикоррупционному делу экс-главы Минсдоха Александра Клименко

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