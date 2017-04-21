Дело Мартыненко: САП будет просить суд арест с альтернативой залога в 300 миллионов гривен.

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить суд принять экс-нардепа Николая Мартыненко под стражу на 60 дней с альтернативой залога в 300 миллионов гривен.

Об этом сказал журналистам в пятницу руководитель Специализированной прокуратуры Назар Холодницкий.

"Позиция прокуратуры следующая - будем просить суд об избрании меры пресечения содержание под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога 300 млн грн. Почему такая сумма? Так мы оцениваем роль каждого из соучастников в указанной схеме", - сказал руководитель САП.

Он пояснил, что это лишь первый этап процесса.

"Следствием собрано достаточно данных для объявления подозрения. Теперь начинается уголовный процесс для доведения этого дела до суда и составления обвинительного акта. Законом предусмотрено 2 месяца, чтобы детективы собрали все доказательства... и направили обвинительный акт в суд".

Холодницкий напомнил, что 20 апреля Мартыненко было объявлено подозрение. 21 апреля согласовано ходатайство об избрании меры пресечения. Сейчас с ним знакомится сторона защиты. Руководитель САП спрогнозировал, что после обеда ходатайство будет направлено в Соломенский районный суд Киева.

Он подчеркнул, что несмотря на манипулятивные заявления "некоторых фейсбукеров", пока неизвестно, судья будет рассматривать это ходатайство.

Руководитель САП отметил, что сторону обвинения по делу будут представлять прокуроры Роман Сымкив и Андрей Перо, которые также занимаются делом отстраненного главы ГФС Романа Насирова.

Валентина Романенко, УП