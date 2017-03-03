Дело Насирова намерены расследовать за 2 месяца, - Холодницкий

Уголовное дело против главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова намерены расследовать в течение двух месяцев с момента сообщения о подозрении. Об этом сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает "112 Украина".

"У органов следствия есть два месяца, чтобы завершить следствие. На совещании, которое предшествовало всем этим событиям, пообещали, что они в течение тех двух месяцев его завершат", - сообщил Холодницкий.

Он также подчеркнул, что наложил запрет на разглашение любых подробностей досудебного расследования

"Я против расследования в прямом эфире. Когда будет ходатайство об избрании меры пресечения или отстранения от должности, будет сообщение дополнительно", - добавил Холодницкий.

Напомним, накануне правоохранители НАБУ и САП задержали Романа Насирова в столичной клинике "Феофания". Его подозревают в злоупотреблении служебным положением при реструктуризации налоговых долгов аффилированных с нардепом Александром Онищенко компаний.