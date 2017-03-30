Дело Насирова: правоохранители задержали еще одного топ-чиновника ГФС

Сотрудники правоохранительных органов провели задержание, а также вручили уведомление о подозрении сотруднику Государственной фискальной службы. В ведомстве он занимает должность начальника Департамента погашения задолженностей ГФС. Об этом во время общения с журналистами, которое транслировал телеканал NewsOne, сообщил председатель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

По его словам, задержание было совершено в рамках расследования дела отстраненного от выполнения своих обязанностей главы ГФС Романа Насирова. При этом уточнив, что его не будут вызывать на допросы каждый день.

"Ми о нем помним. Помним каждый день. Допросов проводим столько, сколько нужно. Сегодня было согласовано подозрение начальнику департамента погашения задолженностей ГФС Украины. Он был задержан, дело продолжается. По нему проходит не только Насиров", - сказал он.

Холодницкий рассказал, что правоохранители в установленный законом двухмесячный срок соберут все доказательства вины Насирова. После все эти документы будут переданы в суд.

"По состоянию на сегодня Насиров не нарушает возложенные на него судом обязатальства, это нужно признать. Но вызывать его каждый день на допрос нецелесообразно. Мы собираем доказательства для обвинительного акта, сторона защиты в праве подать свои контраргументы", - указал глава Антикоррупционной прокуратуры.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Специализированная антикоррупционная прокуратура отклонила обращение адвокатов отстраненного от должности главы Государственной фискальной службы Романа Насирова о закрытии уголовного дела.