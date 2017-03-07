"Дело Насирова: Руководитель внутренней безопасности ГФС уходит в отставку

Руководитель департамента внутренней безопасности Государственной фискальной службы Юрий Шеремет намерен подать в отставку.

Об этом он 7 марта написал на своей странице в Facebook.

По его словам, личная дружба с отстраненным от обязанностей главой службы Романом Насировым может оказать влияние на следствие. "Только государственный обвинитель при рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения Насирову подчеркнул, что одним из рисков, почему на время следствия он должен быть под стражей является то, что я знаком с ним со школы и, если он будет на свободе, сможет со мной общаться и через меня влиять на работников ДФС что делает невозможным "объективность следствия", - написал Шеремет.

Согласно судебному решению от 7 марта 2017 года, главу ГФС Украины Р.Насирова заключат под стражу на 60 суток с правом внесения залога в размере 100 миллионов гривен. Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство НАБУ, согласованное прокурором САП. "Применить к Роману Насирову содержание под стражей сроком на 60 дней. Дата окончания - 23:50 30 апреля. Залог 100 миллионов гривен", - отметил судья.

Кроме того на главу ГФС возложили ряд обязательств, в частности, ему запрещается выезжать за пределы Киева без разрешения детектива, прокурора и суда, воздерживаться от общения с подозреваемыми, сдать паспорта (заграничный), а также другие документы, которые позволяют покинуть пределы страны.

Стоит отметить, что Роман Насиров обязан носить электронный браслет.

6 марта вечером Роман Насиров присутствовал на заседании, но не лежал, а сидел рядом с адвокатами.

Во время обсуждения ходатайства стороны один из адвокатов заявил: "Этот судебный процесс начался в 5 марта в 8-9 часов утра, продолжается он и сегодня с 10:00. Это нечеловеческие условия труда". Другой адвокат сказал: "Конечно, я бы хотел завершить судебное заседание как можно быстрее, потому что в ночь на 6 марта мы тут ночевали. И поэтому сейчас это будут не аргументированные высказывания, а попытка ускорить процесс".

Как сообщалось ранее, 4 марта Соломенский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Р.Насирову.

Впоследствии суд объявил перерыв до утра 5 марта, когда и продолжил рассмотрение ходатайства.

5 марта в 23:52 срок избрания меры пресечения главе ГФС Украины истек, мера пресечения не была избрана. Но в ночь на 6 марта Р.Насиров оставался в здании суда рядом с адвокатами, своими родственниками, врачами и личной охраной. В ночь на 6 марта адвокат А.Лысак заявил журналистам следующее: "Мы ожидаем приезда в суд главы САП и НАБУ. Я также хочу передать вам суть заявления Насирова, которые мы хотим озвучить перед представителями САП и НАБУ.. Я в тезисах озвучу, о чем будет речь с главами САП НАБУ. "Я, Роман Насиров, через 72 часа с момента задержания я, могу оставить помещение суда и не нахожусь под стражей. Но я даю добровольное разрешение на добровольное ограничение моих конституционных прав, чтобы правоохранители разобрались в этом деле. Ни одной минуты, секунды я не симулировал из себя жертву. Я не считаю себя виновным. То, в чем меня подозревают, будет опровергнуто в суде".

По информации защиты Романа Насирова, в указанном уголовном деле около 500 томов материалов досудебного расследования.

Напомним, главу Государственной фискальной службы Романа Насирова НАБУ подозревает в сотрудничестве с Александром Онищенко в деле по поводу газовых сделок. Насирову инкриминируют хищение государственных средств на сумму свыше 2 млрд грн.

2 марта Насирова задержали в столичной больнице "Феофания". 3 марта Кабмин отстранил руководителя ГФС Романа Насирова от исполнения служебных обязанностей.