Дело Насирова: в США выступили с важным предложением

В связи с коррупционным скандалом вокруг отстраненного от должности главы ГФС Романа Насирова в посольство США в Украине высказались о необходимости создания Антикоррупционного суда.

Об этом говорится на странице посольства в Twitter.

"Действия украинского гражданского общества, которое призывает к эффективному и прозрачному судебному процессу, вдохновляют", - добавили в американском посольстве, комментируя пикет активистами здания суда в Киеве, где проходит заседание по делу Насирова.

Предложение посольства США прокомментировал в соцсети нардеп Мустафа Найем.

Как сообщал "Апостроф", Соломенский районный суд Киева 5 марта не избрал меру пресечения Роману Насирову. Активисты всю ночь блокировали выходы из здания суда. Заседание продолжилось 6 марта с 9:30 утра.