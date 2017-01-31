Дело о "черной бухгалтерии" ПР будут расследовать следователи НАБУ и ГПУ

Национальное антикоррупционное бюро и Генеральная прокуратура создадут следственную группу из работников НАБУ и ГПУ, которая будет заниматься делом о "черной бухгалтерии" Партии регионов

Об этом во время брифинга сообщил председатель Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, передает РБК-Украина.

"Это дело (про "черную бухгалтерию", - ред.) пересекается с их расследованием дела об узурпации власти Януковичем. Я не исключаю, что может быть создана следственная группа, в которую войдут детективы. Мы движемся в двух направлениях - это подозрения, которые можно направить в суд отдельно и во взаимодействии с отделом Горбатюка", - рассказал Сытник.

Он добавил, что ГПУ официально обратилась к НАБУ в деле о "черной бухгалтерии".