Дело Омеляна: Зачем НАБУ атакует "Народный фронт"

Эксперты не исключают, что дело Омеляна закончится подковерными уступками со стороны "Народного фронта" в адрес Банковой накануне выборов. Они констатируют, что министр инфраструктуры - не единственная мишень антикоррупционных органов в НФ, но, пожалуй, самая яркая.

От скандала к скандалу

Министру инфраструктуры Владимиру Омеляну вручили подозрение следователи Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Ему вменяют незаконное обогащение. Затем поступило сообщение о том, что Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины открыть производство в отношении министра юстиции Павла Петренко. Оба министра работают в правительстве по квоте партии "Народный фронт".

Дело Омеляна касается того, что расходы министра не совпадают с официально подтвержденными доходами. "В 8:40 сотрудники НАБУ вручили мне подозрение за "незаконное обогащение" десять лет назад, "пользование или приобретения" машины для брата и недекларирование проживания в доме в течение двух недель 2016 года", - написал министр в Facebook утром 13 сентября.

По словам министра, в течение полутора лет НАБУ проверяло его почту, мессенджеры, проводило обыски и опросы знакомых, родственников и друзей. Это подтверждают и в НАБУ, где сообщили, что возможное незаконное обогащение Омеляна Национальное антикоррупционное бюро расследует с мая 2017 года.

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий заявил, что обвинение будет просить пять миллионов гривен залога для министра. А по сообщениям источников СМИ, антикоррупционные органы не требуют взятия Омеляна под стражу. После избрания меры пресечения, в суд подадут ходатайство об отстранении министра от работы. Тогда руководить министерством может заместитель Омеляна Юрий Лавренюк.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что министр должен быть уволен независимо от решения суда.

"Подозрение, которые сегодня НАБУ предоставило Омеляну, где перечислены факты его незаконного обогащения, должно быть автоматическим основанием для его отставки", - уверен политолог.

Бортник полагает, что Омелян может либо уволиться добровольно, либо соответствующее решение должно принять правительство, после чего парламент должен проголосовать за его отставку. "Ясно, что министр с такими серьезными подозрениями не может дальше работать", - констатировал эксперт.

По данным следствия, просочившимся в прессу, расходы министра за последние несколько лет существенно превышали его официальные доходы, в то время как с 2000 года он работает только на госслужбе. За это время он получил 2,17 млн грн официального дохода, тогда как потратил лишь с 2008 года по 2015 как минимум 3,45 млн грн.

В 2015 году в должности заместителя министра инфраструктуры он купил внедорожник и получил 90 тысяч долларов и более 25 тысяч евро, которые не задекларировал. Не внес в декларацию и информацию об аренде домов. Пишут, что НАБУ подозревает, что и доходы жены Омеляна, дизайнера Светланы Бевзы, не объясняют таких трат. В списке 136 будущих владельцев элитного авто Maybach Coupe, стоимость которого составляет 2 млн 734 тысяч евро, есть гражданка Украины Светлана Бевза. Об этом написал французский таблоид L'express.

Напомним, что в августе разразился скандал, когда выяснилось, что жена министра продает свои платья в России, пока муж анонсирует ограничение железнодорожного сообщения с РФ. Об этом сообщил эксперт Александр Дубинский, который прикрепил к своему посту в Facebook скрины выставленных на продажу Светланой Бевзой платьев ее бренда Bevza на российском интернет - магазине Shopomio.

"Жена-дизайнер министра Омеляна, который перекрывает все транспортное пассажирское сообщение с РФ, - продает свои платья в этой самой РФ. Патриоту Украины и матери граждан США - рубли, видимо, не пахнут", - написал в Facebook Дубинский.

Супруга министра отрицает, что продает свою одежду в Россию. Но Дубинский позвонил в интернет-магазин Farfetch. Там ему подтвердили, что российский магазин доставляет ее одежду как в Россию, так и на территорию оккупированного Крыма. Разговор также попал в Facebook.

Борьба за влияние. Вспомнят все

Политический эксперт Сергей Быков уверен, что Владимир Омелян в ближайшее время не уйдет в отставку, так как выгоден украинской власти и отдельному олигархическому кругу.

"В последнее время министр инфраструктуры пережил ряд громких скандалов относительно вопросов внутреннего водного транспорта и других и инфраструктурных проектов, которые ему не удалось запустить. И, несмотря на это, он удерживается на своем посту", - подчеркнул эксперт.

Отметим, что прежде разбирательств с Омеляном НАБУ завело дело против экс- нардепа от НФ Николая Мартыненко, который слывет финансистом партии.

Омелян утверждает, что дело против него открыли сразу после визита министра в суд над Мартыненко. Он заявляет, что дело против него выглядит незначительным на фоне достижений. Кроме того, министр подчеркнул: "В то же время, хочу напомнить, что в УЗ ежегодно исчезает бесследно больше 15 млрд грн".

Эта фраза, по экспертному мнению, может быть ключевой в понимании природы конфликта. Ведь Кабмин вывел "Укрзализныцю" из управления министра инфраструктуры. Это произошло 18 января 2017, когда Кабинет Министров Украины на внеочередном заседании утвердил новый устав ПАО "Укрзализныця", согласно которому Министерство инфраструктуры Украины утратило право управления компанией.

Тем не менее, в прошлом месяце Владимир Омелян анонсировал прекращение железнодорожного сообщения с Российской федерацией. Руслан Бортник объяснил такую активность министра местью.

"Кабмин отобрал у Омеляна "Укрзализныцю", а Омелян своими заявлениями пытается подставить премьера Владимира Гройсмана. Дескать, в том, что в Украину поездами ездят россияне виновно не Мининфроструктуры, а правительство", - пояснил политолог. "Укрзализныцу" просто пытаются обанкротить и пустить путем приватизации",- считает он.

Кроме того министр активно демонстрирует свои новаторские идеи. Например, идею создания в Украине вакуумного поезда по технологии Hyperloop. Владимир Омелян заявляет, что в Украине на протяжении 5 лет Мининфраструктуры сможет ввести первый участок Hyperloop, считает, что он окупится за 12 лет, а железная дорога, якобы, не окупается.

Демонстрирует министр и политическую позицию. Например, он публично пожалел, что боксер Усик не сказал после боя в Москве: "За мной придет Бандера и добьет каждого из вас". Об этом он заявил в дискуссии на Facebook

Руслан Бортник полагает, что инициатива Владимира Омеляна по перекрытию железнодорожного сообщения с РФ это не только продолжение противостояния за контроль над "Укрзализныцей" между министерством инфраструктуры и Кабинетом министров. "Это попытка пропиариться среди правых и патриотически настроенной части общества", - считает эксперт.

Следует отметить, что отношения между главными сторонниками коалиции - "Блоком Петра Порошенко" и "Народным фронтом", остаются напряженными в свете приближающихся выборов.

Партия "Народный фронт" выступает в защиту Владимира Омеляна. На сайте политсилы обвинения в его адрес названы "смехотворными". Эксперты не исключают, что дело Омеляна закончится подковерными уступками со стороны НФ.

Руслан Бортник считает, что серьезных последствий не будет, "так как в Украине стандартные политические и правовые механизмы не работают".

Андрей Кислов