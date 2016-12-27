Дело по Януковичу будет передано в суд в первом квартале 2017 г

Материалы досудебного расследования уголовного производства по государственной измене экс-президента Виктора Януковича будут переданы в суд в первом квартале 2017 года, заявляет генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Учитывая, что у нас небольшое количество материалов и свидетелей, планирую, что в ближайшие месяцы Янукович получит материалы досудебного расследования на руки для изучения, а далее начнется судебный процесс. Планирую, что это состоится в первом квартале следующего года", - сказал он журналистам во вторник в Краматорске.

Генпрокурор отметил: "С моей точки зрения, дело идет надлежащим образом. С нетерпением жду решения Печерского суда о разрешении на начало специального, по народному говоря, заочного, досудебного следствия".

Ранее Ю.Луценко заявлял, что Генпрокуратура намерена до конца 2016 года передать дело о государственной измене В.Януковича в суд.