Дело Саакашвили: Аваков советует уточнить закон о гражданстве

Глава МВД "будет рад", если экс-президент Грузии в суде докажет правомерность обладания украинским паспортом и "развенчает все претензии"

На фоне скандала с лишением украинского гражданства бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили Верховная Рада должна внести корректировки в процедуру получения паспорта Украины. Такое мнение высказал у себя в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Осенью, с началом работы парламента, нужно немедленно вносить корректировки в украинское законодательство - более четко, твердо и недвусмысленно прописав процедуры предоставления и лишения гражданства, непоколебимые права граждан Украины - вне зависимости от чьей либо воли в самой Украине и за ее пределами", - пишет он.

Как отметил Аваков, по паспортам и гражданству в последнее время "буря эмоций в связи с Саакашвили", так как "есть формальный подтекст и политические трактовки".

"Буду рад, если Саакашвили, собрав все формальные юридические аргументы в суде докажет свою правомерность обладания украинским паспортом, развенчав все претензии", - резюмировал он.

14 декабря 2015 года на заседании Совета реформ между Аваковым и Саакашвили произошла перепалка: глава МВД плеснул водой в лицо оппонента и посоветовал "убираться из страны".

Саакашвили получил гражданство Украины 30 мая 2015 года. В тот же день Порошенко назначил его главой Одесской ОГА. Но 7 ноября 2016 года Саакашвили заявил об уходе с этой должности из-за того, что "устал от постоянного обмана и коррупции", а также пообещал "начать новый этап борьбы".

О лишении Саакашвили украинского гражданства стало известно 26 июля. Причиной прекращения гражданство называется то, что в документах он якобы не указал заочный арест в Грузии. Позже был опубликован документ Генпрокуратуры, согласно которому на момент получения Саакашвили украинского гражданства официальный Киев знал, что экс-президент Грузии является объектом уголовного преследования со стороны Тбилиси.