Дело Савченко и Рубана передают в другой суд

Соломенский районный суд Киева удовлетворил ходатайство защиты народного депутата Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана об отводе коллегии судей и направления дела в Киевский апелляционный суд для определения подсудности.

Об этом сообщил адвокат Рубана Валентин Рыбин на своей странице в Facebook.

"Теперь снова в Киевский апелляционный суд. В Соломенском не осталось судей. Апелляционный определит - какой районный киевский суд будет слушать дело", - написал он.

По словам Рыбина, причиной отвода судей стало "нарушение порядка назначения коллегии с использованием автораспределения".

Как сообщалось, Верховный суд 25 февраля принял решение о направлении дела Савченко и Рубана на рассмотрение Соломенского райсуда Киева.

Владимира Рубана задержали 8 марта 2018 года на КПВВ "Майорское". По информации правоохранительных органов, он пытался вывезти с оккупированной территории Донецкой области крупную партию оружия. Рубана подозревают в незаконном обращении с оружием и подготовке терактов, в том числе вооруженных покушений на государственных деятелей и политических лидеров.

Надежда Савченко, которую считают сообщницей Рубана, была арестована позже. 22 марта 2018 Верховная Рада Украины дала согласие на снятие с нее депутатской неприкосновенности, привлечение ее к уголовной ответственности, задержание и арест.

Савченко инкриминируют ряд преступлений, предусмотренных семью статьями Уголовного кодекса Украины, в частности совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти.