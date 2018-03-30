Дело Савченко: Медведчук собирается подать в суд на Луценко

Председатель движения "Украинский выбор" и кум президента России Виктор Медведчук заявил, что будет судиться с Генпрокурором Юрием Луценко из-за заявления о его причастности к "делу Савченко".

"Тот мозговой центр, который ищет господин Луценко, - это не я, и не "Украинский выбор". Я уверен, что генпрокурор не имеет права делать подобные публичные заявления..., которые являются политически мотивированными. На сегодняшний день я изучаю основания для того, чтобы обратиться в суд к господину Луценко о защите чести и достоинства. Только эти основания будут установлены, я это, безусловно, сделаю", - сказал Медведчук в интервью "ВВС Україна".

Он заявил, что никогда не имел никаких контактов с Надеждой Савченко.

"Я занимался вопросом освобождения Савченко и считаю, что сделал очень много для того, чтобы она была освобождена из российской тюрьмы и приехала в Украину. Ни до этого, ни после этого я с ней не успел познакомиться, я не считал это необходимым для себя", - отметил бывший глава администрации Кучмы.

При этом Медведчук заявил, что не является сторонником "никаких революционных преобразований", а тем более государственного переворота, и именно поэтому категорически выступал против Майдана в 2004 году и Майдана 2013-14 годов.

Во время оглашения представления на Надежду Савченко в Верховной Раде, которую обвиняют в подготовке госпереворота и ряде терактов, генпрокурор Юрий Луценко намекнул, что "кукловодом" в этой истории может быть Виктор Медведчук.

В "Украинском выборе" заявления генпрокурора Юрия Луценко о деятельности организации "абсурдом и политическим заказом".

По материалам: BBC Україна