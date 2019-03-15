Дело Укроборонпрома: в НАБУ ответили на обвинения

В НАБУ заявили, что у них никогда не существовало "дела" Оптимумспецдеталь, которое фигурирует в расследовании о коррупции в Укроборонпроме.

В Национальном антикоррупционном бюро Украины никогда не существовало "дела Оптимумспецдеталь, которая фигурирует в расследовании журналистов о коррупции в Укроборонпроме. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook.

В НАБУ заявили, что это дело расследовала Военная прокуратура и ГПУ. Также в пресс-службе сообщили, что ведут служебное расследование о коррупции в оборонном секторе.

"Почему эти дела, которым не один год, и в которых, по словам Генерального прокурора, фигурируют лица, подследственные НАБУ, НАБУ за эти годы ГПУ не передавала, а передала лишь материалы, в которых никоим образом эти лица не упоминаются? Хороший вопрос, на который мы сегодня ответа не имеем. Но обязательно выясним во время расследования в уголовных производствах, открытых детективами НАБУ по материалам, опубликованным журналистами", - говорится в сообщении.

Пресс-служба Бюро добавила, что в расследованиях НАБУ противоправная деятельность этой компании была зафиксирована в одном кейсе - при закупках прицелов Харьковским бронетанковым заводом. Детали этого расследования, в котором осуществлено более 80 следственных действий - в публикации.

Ранее сообщалось, что САП открыла уголовное производство против главы НАБУ. САП подозревает Артема Сытника в сокрытии информации о причастности детективов НАБУ к коррупции в оборонной сфере.

Напомним, согласно заключительной части расследования журналистов, о коррупции в оборонке знали в налоговой администрации, военной прокуратуре, НАБУ, ГПУ и СБУ. Последние два ведомства обвинения отрицают.

В частности, в расследовании фигурирует замглавы НАБУ Гизо Углава, который якобы подписывал документы, исключающие фирму-прокладку Оптимумспецдеталь из перечня фиктивных.