Дело "янтарных депутатов": Луценко назвал главную ошибку Розенблата

Генеральный прокурор Юрий Луценко утверждает, что время оперативной разработки народного депутата Борислава Розенблата сотрудники Национального антикоррупционного бюро действовали профессионально и в рамках закона. Осуществляя же аналогичные действия в отношении заместителя главы Государственной миграционной службы Дины Пимаховой, они совершили провокацию преступления, нарушив тем самым закон.

К тому же, Розенблат, в отличие от Пимаховой, не обратился в правоохранительные органы с заявлением, что ему предлагают взятку.

В эфире телеканала "1+1" вечером в воскресенье, 3 декабря, руководитель ГПУ заявил, что Розенблат потребовал денежное вознаграждения за осуществление своих должностных функций. Пимаховой же агент НАБУ предложил совершить заведомо преступные действия.

"Если должностному лицу предлагается то, что он может сделать, например, как Розенблату проголосовать за закон или создать совместное предприятие, а сверху он требует за это деньги, тогда его надо брать за коррупцию. Если же чиновнику предлагают... придумать паспорта, которые априори нельзя выдавать..., - это провоцирование чиновника на преступление, которое без этой провокации не было бы совершено", - пояснил Луценко.

Генпрокурор подчеркнул, что у дела в отношении замглавы ГМС не было бы судебной перспективы.

"При таких действиях правоохранитель должен отвечать за провокацию, а того, кого он провоцировал, освобождается от ответственности. Такая практика есть и в Европе, и в Украине", - добавил Луценко.

При этом генпрокурор назвал сотрудничество между ГПУ и НАБУ в целом продуктивным и заявил об отсутствии конфликта между ведомствами.

"У нас есть сотрудничество с НАБУ. Результативное. Из 50 дел, которые НАБУ направило в суд, есть 20 по материалам СБУ и ГПУ", -подчеркнул Луценко.

В качестве положительных примеров он также назвал задержание судей- взяточников из Днепра, а также арест крупного одесского контрабандиста.

Генпрокурор Юрий Луценко также назвал незаконными совместные операции НАБУ и ФБР на территории Украины и объявил "незаконной группировкой" сеть агентов НАБУ под прикрытием.

Напомним, что 29 ноября Государственная миграционная служба сообщила о том, что СБУ задержала агента НАБУ при попытке подкупа заместителя председателя ГМС Дины Пимаховой. В ведомстве уточнили, что сын бывшего депутата от "Партии регионов" Юрия Боярского предлагал должностному лицу 15 тысяч долларов якобы за легализацию иностранцев в Украине.

Как сообщало ZN.UA, НАБУ более полугода документировало деятельность Пимаховой, которая находилась в оперативной разработке того же подразделения детективов, что вел следствие в отношении народного депутата Борислава Розенблата - фигуранта резонансного "янтарного дела".

Позже в НАБУ заявили о том, что Генеральная прокуратура и Служба безопасности незаконно вмешались и сорвали спецоперацию бюро, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в Государственной миграционной службе.

Тем временем генпрокурор Юрий Луценко считает, что обвинение в адрес детектива НАБУ является обоснованным.

Позже НАБУ опубликовало фрагменты рассекреченных аудио - и видеоматериалов, полученных во время проведения негласных следственных действий в рамках спецоперации, которые доказывают, что чиновница ГМС действительно могла быть причастной к коррупционным схемам.

ГПУ, в свою очередь, обнародовала информацию о ряде сотрудников НАБУ, в том числе, рассекретила агентов, которые работали под прикрытием.

Он также добавил, что Розенблат, в отличие от Пимаховой, не обратился в правоохранительные органы с заявлением, что ему предлагают взятку.

По материалам: ТСН