Дело Януковича будет рассматривать Оболонский суд

Дело относительно государственной измены бывшего президента Украины Виктора Януковича будет рассматривать Оболонский районный суд города Киева. Такое решение было принято в ходе заседания Аппеляционного суда города Киева, говорится в сообщении пресс-службы учреждения.

Рассмотрение этого вопроса состоялось во вторник, 28 марта.

"Только что состоялось заседание суда... соответствующее решение приняла коллегия судей под председательством судьи Степана Гладия", - сказано в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, главарь самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Александр Захарченко выступил с инициативой закрыть въезд на территорию "республики" экс-президенту Украины Виктору Януковичу и членам его бывшей партии.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что показания убитого экс- депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, предоставленные им по делу о госизмене экс-президента Януковича, обязательно будут представлены в суде.