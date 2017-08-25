Дело Януковича не будет затягиваться - Луценко

Дело о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича не будет затягиваться и двигаться дальше. Об этом сегодня журналистам заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, сообщает УНН.

"Судья принял абсолютно правильное решение. Он привлек следующего государственного адвоката и установил ему конкретный срок - до следующего судебного заседания для изучения дела. Поэтому дело не будет затягиваться, а будет двигаться дальше. В этой ситуации, безусловно, важное и именно этим руководствуется судья - соблюсти все украинские и межгосударственные соглашение, обеспечивающие права подсудимого. В данном случае - Виктора Януковича", - заявил Генпрокурор.

Как сообщал УНН, новым адвокатом для обвиняемого в государственной измене экс-президента Виктора Януковича назначили Максима Герасько. Напомним, 17 августа районный суд Киева удовлетворил ходатайство адвоката Виталия Мешечка, представляющего интересы экс-президента Украины Виктора Януковича в суде, о самоотводе.

Перед этим Виталий Мешечек заявил, что "уголовное производство особенно сложное" и подал ходатайство о самоотводе. Оболонский райсуд обязал региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи безотлагательно назначить нового адвоката для обвиняемого в государственной измене экс- президента Виктора Януковича.

Отметим, 5 июля В.Янукович заявил, что не будет участвовать в украинском процессе по делу о государственной измене и отозвал из суда своих адвокатов. Как сообщалось, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведение агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.