Дело Януковича рассмотрят уже 14 марта

Главная военная прокуратура передаст в суд обвинительный акт по делу о гос измене экс-президента Виктора Януковича уже 14 марта. Об этом Укринформу сообщил прокурор Руслан Кравченко, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"14 марта обвинительный акт будет в Печерском райсуде", - сказал он.

Кравченко добавил, что 13 марта у адвокатов Януковича истекает установленный судом срок ознакомлении с делом.

Напомним, ГПУ подозревает Януковича в госизмене. В качестве доказательств выступает фотокопия его заявления от 1 марта 2014 года с просьбой ввести войска России на территорию страны. Также к делу по расследованию событий Майдана будут приобщены все интервью экс-президента.

Hronika.info

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