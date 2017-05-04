Дело Януковича рискует закончиться "пшиком", как и все предыдущие громкие процессы, - политолог

Дело о госизмене Виктора Януковича рискует закончиться "пшиком", как и все предыдущие громкие процессы. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил политолог Евгений Филиндаш.

"Я думаю, что "дело века" будет в плане пиара, который будет раздут и уже раздувается вокруг этого дела властью. Безусловно, да. Пиара будет много, и будет шум, и будет стучание себя в грудь. Если говорить по сути, по юридической составляющей процесса, то тут, как и во всех предыдущих громких процессах, которые наша власть обещала, анонсировала, то посмотрим все эти процессы, они все закончились пшиком или даже не начались. Точно так же и здесь. Начиная с того, что принимались специальные законы, были внесены изменения в УПК, которые никто не скрывал, об этом прямо заявлялось, делали специально под одного человека, под судебный процесс против Януковича. Это называется избирательное правосудие. И в правовом государстве, как у нас записано в Конституции, когда мы утверждаем, что идем к европейским стандартам, то правовое государство и избирательное правосудие - это совершенно разные вещи", - заявил Филиндаш.

Сегодня Оболонский районный суд Киева объявил перерыв в подготовительном заседании в деле по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене до 18 мая. Также Януковичу разрешили принять участие в суде в режиме видеоконференции.

Напомним, 14 марта Военная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Януковича. По данным ГПУ, его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена"), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 ("Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины") и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 ("Пособничество в ведении агрессивной войны") УК Украины.