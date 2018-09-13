Демчина просит Луценко и Холодницкого расследовать вмешательство в его деятельность детектива НАБУ

Первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Павел Демчина просит генерального прокурора Юрия Луценко и специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого открыть уголовное производство о служебном подлоге, вмешательстве в его деятельность детектива Национального антикоррупционного бюро Сергея Яндюка и о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности.

Об этом говорится в его заявлении в адрес Луценко и Холодницкого, текстом которого располагают Українськi Новини.

Демчина отмечает, что на момент составления в его отношении сообщения о подозрении в незаконном обогащении детектив НАБУ Яндюк был осведомлен об отсутствии у него семейных (супружеских) отношений с марта 2012 года.

Однако подозрение, по его словам, было составлено и основывается исключительно на внесении в него недостоверных данных о его совместном проживании с женщиной с 2010 по 2016 годы и наличии у него общего имущества.

Демчина уверен, что досудебное расследование по его делу проведено НАБУ некачественно.

Он отмечает, что НАБУ сознательно не допросило свидетелей (его соседей) о месте постоянного проживания в одном из жилых комплексов Петропавловской Борщаговки.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ составило сообщение о подозрении первого зампреда СБУ Демчины в незаконном обогащении.

Ранее журналисты показали "несуществующее" имение зампредседателя СБУ Демчины.

