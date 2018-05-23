День морской пехоты Украины отныне будет праздноваться на государственном уровне 23 мая

Отныне День морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины будет отмечаться 23 мая, заявил президент Украины Петр Порошенко, подписав соответствующий указ.

"Я, как президент и верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины принял решение установить новый День морской пехоты Украины, который отныне будет праздноваться на государственном уровне 23 мая", - сказал П.Порошенко в ходе торжественных мероприятий в честь 100-летия создания морской пехоты Украины и церемонии смены беретов в Николаеве.

В ходе церемонии глава государства подписал соответствующий указ.

Ранее День морской пехоты отмечался 16 ноября.

П.Порошенко также объявил, что с сегодняшнего дня морские пехотинцы заменят черные береты на новые береты - цвета морской волны.

"Сохраняя черные береты на почетных местах дома, на почетных местах в музеях, освобождать Украину в ходе Операции объединенных сил Морская пехота отныне будет в новой униформе, чтобы отличать элитных воинов, готовых уничтожать оккупантов на море и на суше, в воздухе. С сегодняшнего дня цвет беретов украинского морпеха приобретает оттенок морской волны, как штормовое Черное и Азовское море", - заявил президент.

Глава государства также подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам обороны, касающиеся десантно-штурмовых войск".

Как сообщалось, 21 ноября 2018 года президент Украины внес в Верховную Рады законопроект, которым предлагал переименовать Высокомобильные десантные войска в Десантно-штурмовые войска. Соответствующий законопроект (No7330) определен президентом как неотложный.

5 апреля 2018 года Верховная Рада переименовала Высокомобильные десантные войска Вооруженных сил Украины в Десантно-штурмовые войска ВСУ. За президентский законопроект (No7330) "О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам обороны" о десантно-штурмовых войсках" в первом чтении и в целом в четверг проголосовали 236 народных депутатов.

Депутаты внесли соответствующие изменения в законы "Об обороне Украины", "О Вооруженных силах Украины" и "О правовом режиме военного положения".

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, переименование рода войск ВСУ обусловлено оккупацией Вооруженными силами Российской Федерации части территории Украины, "что повлекло негативное отношение личного состава и ветеранов-десантников к названию ВДВ (Высокомобильные десантные войска) одновременно с ВДВ (воздушно-десантные войска) страны-агрессора".

"Название "Десантно-штурмовые войска" точнее отображает специфику, суть, принципы боевого применения подразделений, что соответствует стандартам государств-членов НАТО", - подчеркнул первый заместитель министра обороны Иван Руснак, представляя законопроект.