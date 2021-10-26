Денісова 27 жовтня відвідає Саакашвілі у в'язниці

26 жовтня, 2021 вiвторок 21:20 Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова 27 жовтня відвідає експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі, який голодує у в'язниці

Про це Денісова повідомила у Telegram

"Зустрілася із адвокатами Саакашвілі. Захисники поінформували мене про стан здоров'я Міхеіла на 26-й день голодування та необхідність надання йому кваліфікованої медичної допомоги. Завтра (27 жовтня - ред.) матиму можливість особисто відвідати Саакашвілі, дізнатися про стан здоров'я та перевірити умови його утримання", - написала Денісова.

Нагадаємо, 1 жовтня прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що Міхеіл Саакашвілі заарештований і переведений до в'язниці. 2 жовтня стало відомо, що Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем. 20 жовтня консиліум лікарів, зібраний для оцінки стану Саакашвілі, порадив госпіталізувати його.