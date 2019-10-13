Денег на восстановление Донбасса нет - Арахамия

Глава фракции"Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что денег на восстановление Донбасса у Киева нет. Об этом он сказал в интервью изданию "Левый берег".

"Даже если случится Нормандия, нам в один день не скажут: "Все, забирайте Донбасс". Переговорный процесс будет длинным. Мы же понимаем, что у нас денег на восстановление Донбасса нет. Где-то придется брать", - сказал Арахамия.

Ранее сообщалось, что Давид Арахамия признал, что реакция на согласование формулы Штайнмайера показала провал коммуникации со стороны власти.