Денис Шмигаль: Ми подаємо свою програму не задля імунітету, а для спільного руху країни

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав Верховну Раду відправити базову програму діяльності Уряду на доопрацювання, щоб депутати отримали можливість розглянути оновлену програму, яка розроблена спільно з парламентарями.

Виступаючи у Верховній Раді, очільник Уряду нагадав народним депутатам, що перша програма подавалася в Парламент як базовий документ, який визначив напрямки діяльності, та з розумінням, що Кабінет Міністрів буде її доопрацьовувати.

"Частину з тих кроків, що були вказані у короткострокових планах програми ми вже виконали: це і збільшення пенсійних виплат, і допомога по безробіттю, і програми підтримки родин, і програми кредитування бізнесу, і забезпечення лікарень і багато іншого. Окремим важливим пунктом стала відновлена фактично з нуля епідеміологічна служба країни. Пандемія ж насправді нікуди не зникла, а тому всі зроблені системні кроки будуть продовжуватись", - зауважив Прем'єр-міністр.

Наразі, за його словами, Уряд має доповнений та доопрацьований документ, в напрацюванні якого взяли участь більшість народних депутатів та всі комітети Верховної Ради. "Оновлений документ тепер містить чіткі розрахунки, пропозиції до змін у нормативно-правову базу та відповідальних осіб за впровадження кожного пункту", - зазначив Денис Шмигаль.

"Наш Уряд не тримається за свої крісла. Ми подаємо свою програму діяльності не для того, щоб отримати імунітет. Вважаю, що така програма потрібна нам всім, щоб ми могли формалізувати, а головне синхронізувати наш спільний рух по змінам в Україні", - сказав очільник Уряду.

Денис Шмигаль також зауважив, що в першу чергу важливий зміст та якість документу та те, щоб програма відповідала тим викликам, які є сьогодні. "Важливо, аби вона була професійно написана, а головне виконувалася, а не залишалася мріями на папері, як це часто раніше бувало. Саме тому, сьогодні я буду просити народних депутатів відправити ту програму діяльності Уряду, яка зараз винесена на голосування, на доопрацювання. Після такого кроку Кабінет Міністрів України зможе внести вже оновлену програму діяльності, яку ми спільно з депутатами пропрацювали. І вже після цього наш Уряд буде очікувати на підтримку Парламенту по новому документу", - підсумував Прем'єр-міністр.

Урядовий портал

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